Route To #EnergiaAIL Final: Blackrock College

Blackrock College put together a nine-match winning streak to qualify for their second successive Energia All-Ireland League Women’s Division final. They take on reigning champions Railway Union on Friday night (kick-off 7.45pm).

Tickets for the much-anticipated clash at Energia Park, which will be shown live on TG4, are available here. Ben Martin’s charges are bidding for revenge after losing 24-18 to Railway in last season’s final.

Blackrock, who last lifted the league trophy back in 2008, have the division’s leading points scorer in Méabh Deely (76 points), who has tallied up 56 points in her last five appearances.

‘Rock’s long-serving captain Michelle Claffey is the joint-second top try scorer on nine tries, with Deely, Beibhinn Parsons (7 each) and Anna Doyle (6) next on the list.

Check out highlights from all eight of Blackrock’s regular season wins and last week’s 13-8 semi-final victory over UL Bohemians at a rain-hit Stradbrook:

BLACKROCK COLLEGE – ROUTE TO THE ENERGIA AIL FINAL:

ROUND 1:

WICKLOW 17 BLACKROCK COLLEGE 45, Ashtown Lane

Scorers: Wicklow: Tries: Ella Roberts, Saoirse O’Reilly; Cons: Beth Roberts 2; Pen: Beth Roberts

Blackrock College: Tries: Maeve Liston, Lisa Mullen, Ali Coleman, Michelle Claffey, Penalty try, Méabh Deely, Anna Doyle; Cons: Lisa Mullen 4, Pen try con

HT: Wicklow 10 Blackrock College 12

BLACKROCK COLLEGE: Ella Durkan; Roisin Crowe, Michelle Claffey (capt), Ciara Scanlan, Anna Doyle; Lisa Mullen, Maeve Liston; Shannon Heapes, Emma Hooban, Casey O’Brien, Eimear Corri, Anna Potterton, Mairead Holohan, Beth Cregan, Ali Coleman.

Replacements: Laura Feely, Ann-Marie Rooney, Niamh Tester, Roisin McWey, Méabh Deely, Natasja Behan, Hannah Hodges.



ROUND 2:

BLACKROCK COLLEGE 40 COOKE 7, Stradbrook

Scorers: Blackrock College: Tries: Michelle Claffey 2, Maeve Liston, Anna Doyle 2, Méabh Deely; Cons: Méabh Deely 5

Cooke: Try: Dolores Hughes; Con: Dolores Hughes

HT: Blackrock College 21 Cooke 0

BLACKROCK COLLEGE: Méabh Deely; Natasja Behan, Michelle Claffey (capt), Jackie Shiels, Anna Doyle; Ella Durkan, Maeve Liston; Aoife Moore, Niamh Tester, Shannon Heapes, Eimear Corri, Anna Potterton, Mairead Holohan, Emma Hooban, Ali Coleman.

Replacements: Casey O’Brien, Laura Feely, Roisín McWey, Ava Fannin, Enya Breen, Ciara Scanlan, Roisin Crowe.

ROUND 3:

Idle Week

ROUND 4:

BLACKROCK COLLEGE 36 GALWEGIANS 19, Stradbrook

Scorers: Blackrock College: Tries: Beibhinn Parsons 5, Enya Breen; Cons: Enya Breen 3

Galwegians: Tries: Mollie Walsh, Dearbhla Canty; Pens: Nicole Fowley 3

HT: Blackrock College 19 Galwegians 14

BLACKROCK COLLEGE: Ella Durkan; Megan Burns, Maeve Liston, Enya Breen, Beibhinn Parsons; Lisa Mullen, Tatum Bird; Laura Feely, Emma Hooban, Shannon Heapes, Eimear Corri, Anna Potterton, Mairead Holohan, Aoife Moore (capt), Beth Cregan.

Replacements: Niamh Tester, Casey O’Brien, Roisin McWey, Michelle Claffey, Emily Lane, Jackie Shiels, Ciara Scanlan.

ROUND 5:

UL BOHEMIANS 7 BLACKROCK COLLEGE 63, UL Arena

Scorers: UL Bohemians: Try: Chloe Pearse; Con: Kate Flannery

Blackrock College: Tries: Anna Doyle, Ali Coleman, Beibhinn Parsons 2, Ella Durkan, Michelle Claffey, Lisa Mullen, Emma Hooban, Megan Burns 2, Eimear Corri; Cons: Lisa Mullen 4

HT: UL Bohemians 7 Blackrock College 34

BLACKROCK COLLEGE: Ella Durkan; Anna Doyle, Michelle Claffey (capt), Enya Breen, Beibhinn Parsons; Lisa Mullen, Tatum Bird; Aoife Moore, Emma Hooban, Laura Feely, Mairead Holohan, Eimear Corri, Hannah Hodges, Beth Cregan, Ali Coleman.

Replacements: Shannon Heapes, Mya Alcorn, Ciara Scanlan, Jackie Shiels, Emily Lane, Megan Burns, Maeve Liston.

ROUND 6:

OLD BELVEDERE 10 BLACKROCK COLLEGE 19, Ollie Campbell Park

Scorers: Old Belvedere: Try: Dannah O’Brien; Con: Dannah O’Brien; Pen: Dannah O’Brien

Blackrock College: Tries: Natasja Behan, Mairead Holohan, Méabh Deely; Cons: Méabh Deely 2

HT: Old Belvedere 7 Blackrock College 0

BLACKROCK COLLEGE: Ella Durkan; Méabh Deely, Michelle Claffey (capt), Enya Breen, Natasja Behan; Lisa Mullen, Tatum Bird; Laura Feely, Emma Hooban, Shannon Heapes, Eimear Corri, Mairead Holohan, Aoife Moore, Beth Cregan, Ali Coleman.

Replacements: Niamh Tester, Mya Alcorn, Jackie Shiels, Ciara Scanlan, Maeve Liston, Roisin Crowe, Abby Moyles.

ROUND 7:

BLACKROCK 71 BALLINCOLLIG 7, Stradbrook

Scorers: Blackrock College: Tries: Maeve Liston, Maeve Óg O’Leary 2, Michelle Claffey, Ava Fannin, Ella Durkan 2, Anna Doyle, Hannah O’Connor, Natasja Behan, Penalty try; Cons: Méabh Deely 5, Abby Moyles 2, Pen try con

Ballincollig: Try: Roisin Ormond; Con: Alison Kelly

HT: Blackrock College 40 Ballincollig 0

BLACKROCK COLLEGE: Méabh Deely; Maeve Liston, Michelle Claffey (capt), Ella Durkan, Anna Doyle; Jackie Shiels, Tatum Bird; Niamh Tester, Emma Hooban, Laura Feely, Eimear Corri, Mairead Holohan, Maeve Óg O’Leary, Beth Cregan, Ali Coleman.

Replacements: Ava Fannin, Hannah Hodges, Hannah O’Connor, Natasja Behan, Lisa Mullen, Ciara Scanlan, Abby Moyles.

ROUND 8:

RAILWAY UNION 17 BLACKROCK COLLEGE 19, Park Avenue

Scorers: Railway Union: Tries: Lindsay Peat, Aoife Doyle, Molly Scuffil-McCabe; Con: Nikki Caughey

Blackrock College: Tries: Anna Doyle, Maeve Óg O’Leary, Méabh Deely; Cons: Enya Breen 2

HT: Railway Union 5 Blackrock College 19

BLACKROCK COLLEGE: Natasja Behan; Maeve Liston, Michelle Claffey (capt), Ella Durkan, Anna Doyle; Enya Breen, Tatum Bird; Aoife Moore, Emma Hooban, Laura Feely, Eimear Corri, Mairead Holohan, Beth Cregan, Maeve Óg O’Leary, Ali Coleman.

Replacements: Ava Fannin, Niamh Tester, Hannah O’Connor, Mya Alcorn, Ciara Scanlan, Lisa Mullen, Méabh Deely.

ROUND 9:

BLACKROCK COLLEGE 79 SUTTONIANS 0, Stradbrook

Scorers: Blackrock College: Tries: Tatum Bird, Michelle Claffey 3, Hannah O’Connor 3, Méabh Deely 2, Ciara Scanlan, Maeve Liston 2, Ella Durkan; Cons: Méabh Deely 7

Suttonians: –

HT: Blackrock College 40 Suttonians 0

BLACKROCK COLLEGE: Natasja Behan; Maeve Liston, Alanna Fitzpatrick, Michelle Claffey (capt), Méabh Deely; Enya Breen, Tatum Bird; Aoife Moore, Beth Cregan, Laura Feely, Ali Coleman, Mairead Holohan, Mya Alcorn, Maeve Óg O’Leary, Hannah O’Connor.